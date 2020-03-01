Пенсионная реформа во Франции пойдёт в обход парламента

Правительство Франции будет продвигать непопулярную пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона без голосования в парламенте. Об этом сообщил премьер страны Эдуар Филипп в минувшую субботу. Решение было принято после того, как оппозиция внесла более 40 000 поправок к законопроекту. Премьер назвал это уловкой для блокировки документа и заявил, что прибегнет к статье 49.3 конституции Франции от 1958 года, которая позволяет избежать этого, сообщает «Евроньюс».

«Получив 29 февраля разрешение Совета министров, я решил возложить на правительство ответственность за проведение законопроекта, устанавливающего единую универсальную пенсионную систему. Но не для того, чтобы положить конец любым дебатам, а чтобы положить конец этому этапу дебатов», – сказал Филипп.

Реформа, призванная стать крупнейшим пересмотром французской пенсионной системы со времен Второй мировой войны, вызвала волну уличных протестов и забастовок, в том числе и в государственном секторе. Уступки властей, исключивших из проекта реформы пункт о повышении пенсионного возраста, протестующих не удовлетворили.

Заявление Филиппа застало законодателей врасплох и вызвало бурное недовольство левой оппозиции, которая заявила, что подаст иск против правительства, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 01.03.20

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