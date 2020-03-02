Премьер Чехии призвал граждан не выезжать за рубеж

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с призывом к жителям страны не выезжать за границу. Владельцев гостиниц и операторов Airbnb он попросил размещать гостей с симптомами в один номер до тех пор, пока не приедет эксперт, проводящий тесты. Владельцы отелей обязаны сообщать о людях с плохим самочувствием, в противном случае, по словам премьер-министра, изоляции будет подлежать весь отель. Также на сегодняшнем совещании он планирует предложить прекратить авиасообщение с Миланом и Венецией, так как, по его мнению, Италия не справляется с ситуацией, сообщает портал aroundprague.cz.

«Я считаю, что чехи не должны покидать пределы страны. В Италии, Франции, Германии и Австрии сейчас сложная ситуация. Количество зараженных граждан растет с каждым днем», – прокомментировал он.

Как сообщается, в понедельник Андрей Бабиш проведет встречу со спасательными и санитарными службами, на которой обсудит изменение в стиле взятия проб. Он предлагает делать забор проб в домашних условиях. Также должна быть собрана вся информация о заразившемся человеке: где был, с кем контактировал, выезжал ли за границу и т.д.

Не исключено, что помимо запрета на некоторые авиарейсы из итальянских городов, будут запрещены и массовые мероприятия. В частности, под запрет может попасть ближайшее мероприятие – соревнования по биатлону, которые должны пройти на Мораве. По предварительным данным его собирается посетить около 100 тыс. человек.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 01.03.20

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