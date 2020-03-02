Чехия приостанавливает авиасообщение с рядом городов Италии и Южной Кореей

Чехия со среды временно приостанавливает авиасообщение с Миланом, Венецией, Болоньей и Южной Кореей.

Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш после заседания Совета государственной безопасности. Гонки Кубка мира по биатлону в Нове-Месте-на-Мораве пройдут без зрителей. Это было решено Советом государственной безопасности, сообщает aroundprague.cz

«Мы прекращаем полеты из Южной Кореи, мы можем сделать это без мнения Европейской комиссии, также мы прекращаем полеты из Милана, Венеции и Болоньи», – сказал Бабиш. Это будет решение министра здравоохранения в отношении Закона об общественном здравоохранении.

«Как правило, мы рекомендуем людям не ездить в Италию», – сказал премьер после заседания Совета государственной безопасности.

«В то же время мы рекомендовали ограничить посещение больниц, домов престарелых, учреждений социальной помощи, центров по борьбе с болезнью Альцгеймера», – сказал Бабиш, который также объявил, что будет иметь дело с производителями респираторов и дезинфицирующих средств.

«Государство собирается закупить 200 тыс. респираторов и дезинфицирующих средств», – сказал премьер. Министр здравоохранения Адам Войтех обеспечит распространение респираторов среди врачей общей практики. Правительство также встретится с представителями областной скорой помощи и инфекционных клиник в понедельник.

Совет национальной безопасности вновь соберется в среду утром и примет решение ограничить другие массовые мероприятия в дополнение к чемпионату мира по биатлону, который должен состояться на этой неделе в Нове-Месте-на-Мораве, где ожидается до 100 тыс. человек. Министр Войтех заявил перед утренней встречей, что гонки в Высочине могут состояться, но без зрителей, и к этому решению и пришли в результате переговоров.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 02.03.20

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