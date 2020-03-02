Шведский парламент намерен отменить иммунитет короля

Парламент Швеции намерен лишить короля иммунитета.

Сейчас король Швеции Карл XVI Густав не может быть привлечён к уголовной ответственности, согласно существующему законодательству. Он избежит ответственности, даже если совершит серьезное преступление. Парламентарии намерены исправить данное обстоятельство. Поводом для интереса депутатов к королю послужил недавний случай, когда полиция остановила машину, в которой за рулем находился король Карл XVI Густав, сообщает издание «Стокгольм сейчас».

Однако высокопоставленный сотрудник полиции быстро среагировал, на то, кто находится в машине и распорядился отпустить автомобиль без проверки.

В шведском законодательстве сформулирован иммунитет короля от судебного преследования, а это значит, что он может совершить преступление, но избежать ответственности.

Закон гласит: «Король или королева, является главой государства и не может быть привлечён к ответственности за свои действия».

Но всё больше подданных королевства требуют изменить устаревшее законодательство.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 02.03.20

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