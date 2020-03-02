В Париже из-за коронавируса отменена книжная ярмарка

В Париже из-за коронавируса отменена книжная выставка-ярмарка Livre Paris.

Как сообщает РИА «Новости», это должен был быть сороковой по счету салон. Но в связи с тем, что на минувшей неделе французский министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что на всей территории страны будут запрещены массовые мероприятия численностью от 5 тысяч человек на закрытых площадках, Livre Paris пришлось отменить. Организаторы мероприятия высказали сожаление по этому поводу и надежду на то, что в 2021 году все будет более благополучно и ярмарка состоится.

«Выставка Livre Paris встретит вас в 2021 году с новыми надеждами и новыми открытиями в области книг и чтения. При форс-мажорных обстоятельствах решаем не мы, а правительство», – говорится в коммюнике профсоюза издателей (SNE).

Напомним, что во Фрнации на сегодняшний день выявлено порядка 130 случаев коронавируса, два человека скончались.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 02.03.20

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