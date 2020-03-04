ЕС выделит Греции 700 млн евро на сдерживание волны мигрантов из Турции

Лидеры Европейского Союза прибыли с визитом на турецко-греческую границу. Именно там несколько дней разворачиваются драматические события с участием нескольких тысяч людей, которые, называя себя беженцами, пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Им противостоят сотни греческих пограничников и полицейских, коре с помощью слезоточивого газа и водометов сдерживают натиск толпы и оперативно арестовывают те десятки беженцев, которым все-таки удается прорваться через колючую проволоку и оцепление в Грецию.

Как сообщает «Евроньюс» высокопоставленная комиссия нашла удовлетворительными усилия Греции по сдерживанию волны мигрантов и пообещала выделить 700 миллионов евро в помощь Афинам.

Тем временем греческий премьер подверг жесткой критике Анкару. «Это – явная попытка Турции использовать отчаявшихся людей для продвижения своей геополитической повестки и отвлечения внимания от ужасной ситуации в Сирии. Турции не удастся шантажировать Европу в вопросе по беженцам. Мы готовы поддержать Турцию в миграционном вопросе и найти решение сирийской головоломки, но не на этих условиях» – сообщил на брифинге премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Грецию «щитом» Европы. «Турция нам не враг, и люди – это не просто средство достижения цели. Нам нужно будет помнить об этом в будущем. Я благодарю Грецию за то, что она выступает нашим европейским «щитом» в это трудное время», – отметила Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии.

«Вот то очень важное послание, которое мы хотели бы донести до греческого народа, европейских граждан и всего мира: мы вместе, и мы вместе потому, что мы считаем необходимым защиту границ. И, конечно, крайне важно сейчас действовать соответственно ситуации и проявлять уважение к человеческому достоинству, а также к международному праву», высказался по актуальному вопросу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Отметим, что на сегодняшний день греческие власти сообщают о пресечении более пяти тысяч попыток перехода границы за последние сутки. 45 человек были арестованы. По сообщениям СМИ, на границе с Грецией сейчас находится от 3 до 15 тысяч человек, которые называют себя беженцами. При этом, далеко не все они из Сирии, где сейчас Анкара ведет активные боевые действия против режима Башара Асада. Сообщается, что это беженцы из целого набора стран не неблагополучной социальной и экономической ситуацией.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.03.20

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