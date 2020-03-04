Чехия запретила вывозить из страны респираторы и продавать их населению

Официальная Прага с 4 марта ввела запрет на вывоз из страны всех респираторов для медицинских нужд. Кроме того, запрещается также продавать их всем, кроме медицинских и социальных учреждений, органов здравоохранения, интегрированным службам спасения и другим органам государственного управления. Об этом заявила пресс-секретарь министерства Штепанка Штепанова, сообщает новостийный портал novinky.cz.

Данные меры связаны с профилактикой распространения COVID-19 в Чешской Республике. «Медицинская помощь и обеспечение функционирования системы здравоохранения является абсолютным приоритетом в случае распространения эпидемии коронавируса в нашей стране. Мы должны иметь возможность оказывать медицинскую помощь нашим гражданам и лечить инфицированных людей. Если работники здравоохранения заразятся, система здравоохранения выйдет из строя, и мы не сможем остановить болезнь и защитить наших граждан. Вот почему мы должны предоставить достаточное количество респираторов, прежде всего для медицинского персонала, а затем, конечно, для Интегрированной спасательной системы », – сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

«К сожалению, мы не можем легко идентифицировать пациента с коронавирусом, поэтому крайне важно, чтобы медицинские работники, в частности, имели достаточное количество респираторов для предотвращения передачи заболевания и предоставления им необходимых медицинских услуг», – добавил высокопоставленный чиновник.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 04.03.20

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