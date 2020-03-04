Французские врачи заявляют, что вообще не готовы к борьбе с коронавирусом

Французские врачи бьют тревогу. В то время, когда в стране по данным на вторник зафиксировано уже 200 случаев заболевания коронавирусом, медики утверждают, что вообще не готовы к борьбе с ним. «Мы на передовой и мы голые!» – восклицает доктор Жан-Поль Хамон, врач общей практики в Clamart и президент Федерации врачей Франции (FMF). «Врачи раздражены бесцельным ожиданием. Маски уже должны были быть доставлены две недели назад, нам также понадобятся защитные очки и одноразовые халаты и ничего этого в кабинетах врачей нет», – цитирует врача LeFigaro.

Между тем, Минздрав страны утверждает обратное, Фрнация готова к борьбе с коронавирусом.

Эммануэль Макрон накануне также призвал нацию быть готовым к разным сценариям развития событий – вспышка может длиться недели, а может и месяцы.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 04.03.20

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