Чехи, боящиеся коронавируса, заказали килограммы еды и алкоголя в интернет-магазинах

Паника из-за коронавируса породила спрос на покупки в интернет-магазинах. Продажи выросли даже больше, чем в Рождество, отмечает чешская пресса.

«На прошлой неделе покупки совершались на одну пятую активнее, чем в прошлогодний пик рождественских покупок. В сравнении с предыдущим годом мы примерно вдвое превышали февральский спрос», – рассказал Томаш Йержабек, директор Košík.cz порталу novinky.cz.

По данным интернет-магазина, сотрудники, занимающиеся покупками, провели напряженную неделю. «Тратили в среднем от 5 000 до 8 000 крон и более, вес посылок составлял от 300 до 600 кг. В наборе значились консервы, продукты длительного хранения, макаронные изделия, бобовые, продукты быстрого приготовления, молоко и бутилированной воды или лимонада. Делались также запасы алкоголя», – рассказали ритейлеры интернет-магазина о типичной покупке прошлой недели. Чтобы как-то сдержать спрос, некоторые торговые точки продавали не более 50 кг товаров в одни руки.

Чехи отмечают, что на волне панических слухов о том, как стремительно распространяется коронавирус по Европе, онлайн-магазины – это относительно безопасный способ покупки товаров, он не сопряжен с нахождением в местах большого скопления людей. Плюс – это простой способ сформировать дома набор из долговечных продуктов питания и товаров первой необходимости, которые могут понадобиться в случае, если будет объявлена эпидемия.

Помимо чехов, товарами первой необходимости запасаются также французы, немцы, шведы, словаки и итальянцы.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 04.03.20

Французские врачи заявляют, что вообще не готовы к борьбе с коронавирусом. / ЕС выделит Греции 700 млн евро на сдерживание волны мигрантов из Турции. / Французы выносят из магазинов рис, муку и макароны – запасаются на случай Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»