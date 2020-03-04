В некоторых тюрьмах Швеции бунтуют заключенные

В некоторых тюрьмах Швеции заключенные объявили акцию протеста. Они отказываются работать, потому что государство запретило родным передавать им деньги.

Как сообщает портал «Стокгольм сегодня», в настоящее время известно о шести пенитенциарных заведениях, где часть заключённых или абсолютно все не выходят на работу. Люди запираются в камерах и в этом случае остаются вообще без какого-либо заработка.

Родственники заключённых считают, что решение Службы тюрем и пробации о запрете перевода денег повлияет на их контакты с сидельцами, поскольку у них будет меньше денег на покупку телефонных карточек, и они будут вынуждены звонить своим родным гораздо реже.

По существующим в Швеции правилам лицо, находящееся под стражей, получает 90 крон в неделю (8-9 евро) в виде пособия. Задержанный, имеющий заработок на воле, имеет право получать 11 крон в час. Каждый, кто работает в учреждении, зарабатывает 13 крон в час.

Ранее родственники могли дополнительно переводить заключённому 1600 крон в месяц. Сейчас это уже невозможно, поскольку в Швеции стали действовать более жёсткие правила, по которым банки должны выявлять криминальные деньги. Кроме того, данная мера служит дополнительным наказанием для лиц, попавших в тюрьмы страны.

Стокгольм, Елена Васильева

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