Британка издевалась над спасателями и полицией, совершив почти 1300 звонков с требованием ее арестовать

В Великобритании арестована женщина, которая длительное время по телефону издевалась над спасательными службами и полицией. Она успела позвонить им 1276 раз с требованием ареста, прежде чем суд действительно решил арестовать ее за телефонное хулиганство.

Как сообщает Evening Standard, 55-летняя Елена Боброва, проживающая в пригороде Лондона, звонила в экстренные службы три года подряд. В основном она что-то невнятно бормотала в трубку и просила ее арестовать. В итоге суд вынес решение посадить женщину в тюрьму на десять недель – полиция и спасатели вздохнули с облегчением, пишет британская пресса.

«Это посылает четкий сигнал всем, кто считает этот незрелый поступок формой развлечения», – сказал полицейский Терри Коллман. «В 2019 году у нас было 175 000 звонков, которые были оценены как злоупотребление линией. Это стоило столичной полиции 1,3 миллиона фунтов», – добавил констебль. Дело Елены Бобрововой обошлось полиции в 10 000 фунтов стерлингов. «Эти звонки не позволяют нуждающимся людям обращаться в полицию и получать помощь, когда они в ней больше всего нуждаются», – сказал Коллман.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 05.03.20

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