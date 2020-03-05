Швеция спрогнозировала заражение коронавирусом до 15 тысяч граждан

В Швеции сделали прогноз наихудшей ситуации со вспышкой коронавируса. По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, в случае негативного развития событий инфекцией могут заразиться 10-15 тысяч человек.

Как сообщает «Стокгольм сегодня» генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон озвучил данный проноз с учетом статистики китайской провинции Хубэй, где заразились около 1-1,5 человека на тысячу населения. Если переносить ситуацию на Швецию, речь как раз и пойдет от 10-15 тысячах человек. Хотя Карлсон подчеркивает, что более вероятно меньшее число пострадавших.

«Такое развитие событий выходит за горизонты моего планирования, это довольно высокий показатель, учитывая разницу в ресурсах здравоохранения между Швецией и Китаем», – говорит Карлсон.

«Важно, чтобы правительство и все соответствующие органы власти подготовились к ухудшению ситуации и были готовы сразу действовать. Правительство готово принять решения, если каким-либо органам власти будут нужны дополнительные полномочия, ресурсы или что-то иное», – отметил премьер-министр Стефан Лёвен, который уже отменил запланированный визит в Южную Африку из-за сложившейся ситуации.

Стокгольм, Елена Васильева

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