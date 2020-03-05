Скоростной поезд сошел с рельсов во Франции: десятки пострадавших (ФОТО)

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV, следовавший из Страсбурга в Париж. В результате аварии пострадали более 20 человек, сообщает BFMTV со ссылкой на чиновников префектуры Бас-Рин. В поезде находилось 348 пассажиров.

Инцидент произошел сегодня около 7:45 утра в 30 км к северу от Страсбурга.

Машинист поезда получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу на вертолете. Состояние остальных раненых оценивается как средней степени тяжести.

На месте происшествия работают 100 жандармов и спасатели. Железнодорожное сообщение между эльзасской столицей и Парижем не прерывалось.

Причины инцидента устанавливаются. По предварительным данным, состав сошел с рельсов из-за проседания железнодорожного полотна. Машинист успел применить экстренное торможение, поэтому поезд не опрокинулся.

Париж, Ольга Панфилова

Париж. Другие новости 05.03.20

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