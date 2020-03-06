Девять из десяти человек в мире имеют предубеждения в отношении женщин

Почти 90% населения мира, причем, обоих полов, имеют предрассудки в отношении женщин. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Программой развития Организации Объединенных Наций в преддверии Международного женского дня. Исходя из него выходит, что именно мужчины становятся политическими и бизнес-лидерами, именно мужчинам надо получать высшее образование, мужчины имеют на рынке труда приоритет и так далее, сообщает LeFigaro.

Девять из десяти человек в мире, включая женщин, поддерживают по крайней мере одно из вышеперечисленных предубеждений, заключает агентство ООН на основе данных из 75 стран, представляющих более 80% населения мира. Самые предубежденные пртив женщин живут в Пакистане (99,81%), Катаре (99,73%) и Нигерии (99,73%). Андорра (27,01%), Швеция (30,01%) и Нидерланды (39,75%) – наиболее толеранты к женщинам. Программа развития ООН (ПРООН) напоминает, что «несмотря на десятилетия прогресса», существование «невидимых барьеров» между мужчинами и женщинами сохраняется. «Сегодня борьба за гендерное равенство требует устранения предубеждений», – говорится в заявлении Педро Консейсао, лидера ПРООН. «Усилия, которые были настолько успешными в устранении различий в области здравоохранения или образования, должны теперь развиваться, чтобы столкнуться с гораздо более сложными проблемами: глубоко укоренившимися предрассудками – как среди мужчин, так и женщин – против истинного равенства», – говорят эксперты Программы развития ООН.

Агентство ООН призывает правительства и институты «использовать новый политический подход для изменения этих дискриминационных мнений и практики». Тем более, что работать есть над чем: 28% людей в мире считают, что для мужчины нормально бить свою жену.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.03.20

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