Коронавирус может убить 280 тысяч немцев

Неутешительный прогноз относительно ситуации с коронавирусом сделал главный вирусолог Берлинской университетской больницы Charité Кристиан Дростен. Согласно его расчетам, от Covid-19 могут погибнуть до 280 тысяч немцев. Об этом врач сказал в интервью Osnabrücker Zeitung.

По мнению г-на Дорстена, что вирус будет распространяться в обществе до тех пор, пока два из трех человек не будут хотя бы временно защищены от него, потому что они уже заражены или переболели и имеют иммунитет.

«При общей численности населения в 83 миллиона человек две трети будут представлять почти 56 миллионов человек, которым придется пройти через инфекцию, чтобы остановить распространение. При уровне смертности 0,5% это будет означать 278 000 смертей от коронавируса», – подсчитал Дростен.

Он напомнил, что в Германии ежегодно умирает 850 000 человек. Их возрастной профиль подобен таковому же, что и у жертв коронавируса нового типа.

Андреас Гассен из Национальной ассоциации компаний медицинского страхования также предполагает, что болезнь распространится в обществе. Но, этот эксперт считает, что угроза летальности от него не такая большая. «Может быть, это шокирует граждан, но если посмотреть на проблему коронавируса трезво, не такая уж она и опасная. Есть вирусы, которые поражают хотя бы раз практически каждого. Например, герпес или грипп, – сказал Гассен. – В настоящее время, однако, коронавирус является, скорее, больше медиа-инфекцией, чем медицинской».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 06.03.20

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