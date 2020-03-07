Зима в Европе побила температурные рекорды

Минувшая зима была самой теплой в Европе с начала измерений в 1981 году. Об этом сообщили эксперты европейской службы Copernicus, которая следит за погодой и изменением климата. Средняя температура в течение последней метеорологической зимы, которая началась 1 декабря и закончилась 29 февраля, побила предыдущий рекорд зимы на рубеже 2015 и 2016 годов почти на 1,4 градуса Цельсия.

Как сообщает новостной сайт novinky.cz, по сравнению со средней зимней температурой с 1981 по 2010 год, в этом году зимой было теплее на 3,4 градуса. Особенно выше нормы температура была на севере и востоке Европы. Высокие температуры в этом году также преобладали в Сибири и Центральной Азии.

Напомним, что Copernicus – это европейская программа мониторинга окружающей среды, которая осуществляется Европейским союзом и Европейским космическим агентством (ЕКА).

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 07.03.20

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