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Пятница, 6 марта 2020, 14:03 мск

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Премьер Чехии посоветовал соотечественникам не ездить в Италию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посоветовал своим соотечественникам в ближайшее время избегать поездок в Италию. Данная мера связана с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.

Напомним, в Италии количество пациентов постоянно увеличивается. Заражено уже 3858 человек, из них, по данным за последние сутки, 148 человек скончались, 414 человек выздоровели.

Андрей Бабиш, после консультаций с Минзравом Чехии, также рекомендовал всем, кто вернулся из Италии, не менее двух недель сидеть дома на карантине, а работодателям – переводить таких людей на время изоляции на удаленную работу.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 06.03.20

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