Итальянцев учат делать дезифицирующую жидкость для рук из спирта

На фоне паники от распространения коронавируса в Италии из аптек исчезли не только маски, но и дезинфицирующе жидкости для рук. Как сообщает газета Corriere della sera, провизоры одной из римских аптек решили научить сограждан самостоятельно изготавливать дефицитную жидкость. Рецепт весьма прост, все ингредиенты можно купить по отдельности без проблем.

Для приготовления дезинсептика понадобится: чистый алкоголь 96 градусов (того типа, который продается в супермаркете для приготовления ликеров), очищенная вода (которую также можно приготовить дома с помощью фильтра), перекись водорода в 3% или десяти объемах; глицерин (продается в аптеке) и градуированный контейнер объемом 1 литр.

В литровую емкость надо залить 833 мл спирта и смешать с 42 мл перекиси водорода. К смеси необходимо добавить 15 мл глицерина, чтобы сделать все соединение более вязким и оставшийся до литра объем долить очищенной воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и разлить по удобным для переноса емкостям.

Напомним, что на сегодняшний день в Италии коронавирус был выявлен у 3858 человек, 148 из них погибли, 414 – вылечились. На севере страны продолжает действовать масштабный карантин, который затронул более 100 тысяч человек. Сегодня первый случай заражения Covid-19 был выявлен в Ватикане.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 06.03.20

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