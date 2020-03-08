В Греции на фоне обострения мигрантского кризиса сгорел лагерь для беженцев

На греко-турецкой границе продолжается вооруженное противостояние полиции, пограничников и беженцев. Накал страстей так высок, что накануне вечером по неизвестным причинам сгорел приют для беженцев на греческом острове Лесбос.

Никого не обвиняя, ВВС сообщает, что в последние дни в Греции очень вырос негатив местного населения в адрес мигрантов. В частности, не рады их видеть и на острове Лесбос.

Сообщается, что после того, как президент Турции Эрдоган около недели назад открыл границу страны для беженцев, сотни человек попытались попасть на территорию ЕС, в том числе по морю приплыть на Лесбос. Полиция Греции всеми силами сдерживает волну нелегалов. Для разгона толп применяется слезоточивый газ и водомёты.

Греческие власти также обвинили турецкую полицию в том, что она применила слезоточивый газ, чтобы стимулировать мигрантов переходить границу. Чтобы сделать Грецию менее привлекательной для беженцев, министр миграции Греции Нотис Митарачи объявил в субботу о новых ограничениях для лиц, ищущих убежища – больше они не будут получать пособия, а для того, чтобы прокормить себя, должны будут работать.

Между тем, ВВС сообщает о том, что в Греции действуют целые отряды самозваных ополченцев, которые проводят ночное вооруженное патрулирование в приграничных греческих городах в поисках мигрантов.

«По всему региону есть такие ополченцы», – сказал Яннис Ласкаракис, издатель газеты в городе Александруполис, которому угрожали представители отряда самообороны. Они грозят расправой любому греку, который будет помогать мигрантам, сообщает ВВС.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 07.03.20

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