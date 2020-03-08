Итальянцы массово бегут из регионов, которые будут закрыты на карантин по коронавирусу

Итальянцы массово бегут с севера Италии. На фоне заявлений властей о намерении закрыть на карантин 16 миллионов человек, жители блокируемых регионов под замком сидеть не хотят. На вокзал в Падуе (область Венето) устремилось множество людей, сообщает «Евроньюс».

Роберто, студент: «Я здесь, потому что буквально несколько часов назад прочитал о том, что правительство может издать указ о переводе Падуи в «красную зону». Вот я и хочу вернуться на юг, к родственникам. Решил поехать пораньше. Если Падую включают в «красную зону», на то должны быть причины. Я решение принял в спешке».

«Вы спасаетесь бегством?" – спрашивает репортер.

Роберто, студент: «Ну, допустим, да, пусть будет так».

Алессандро, бизнесмен: «Не совсем понято, что они советуют, какие дают распоряжения. До сих пор информация, идущая от правительства, была ясной и четкой. А это совсем не помогает нам в принятии решений».

«Мы спешим уехать, потому что здесь все закрывают. Ой, простите, наш поезд идет». – говорит девушка и уходит на поезд.

«Вы уезжаете, несмотря на распоряжение правительства?"– задает вопрос репортер женщине, которая не назвала своего имени.

«Ерунда все это. Все мы в хорошей форме и должны сохранять спокойствие. Все просто и ясно!" – отвечает интервьюируемая.

Напомним, от коронавируса в Италии умерло уже более 200 человек. Количество заболевших приближается к шести тысячам.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 08.03.20

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