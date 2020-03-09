Италия вышла на первое место в мире после Китая по заболеваемости коронавирусом

Италия вышла в мировые лидеры (после Китая) по темпам распространения коронавируса и смертности от него. По данным за прошлые сутки, количество летальных исходов выросло на 133 случая.

Общее число умерших с начала вспышки в феврале составило 366 человек. Очень быстро растет и заболеваемость – только за минувшие 24 часа она подскочила сразу на 25 процентов, с 5 тысяч 883 человек до 7 тысяч 375.

Медики уточняют – итальянская нация довольно не молода, а коронавирус, как известно, наибольший урон наносит пожилым людям. Отсюда и такие высокие показатели смертности.

Чтобы сдержать распространение инфекции, север Италии закрывается на карантин. Эти меры затронут до 16 миллионов человек в Ломбардии и 14 соседних провинциях.

Накануне СМИ сообщали о большом исходе итальянцев из карантинных территорий – уезжает, в основном, молодежь. Им не хочется сидеть под замком до 3 апреля.

Премьер-министр Джузеппе Конте также объявил о закрытии школ, спортивных залов, музеев, ночных клубов и других объектов по всей стране.

Среди последних, кто получил положительный результат теста в Италии, – начальник штаба армии. Сальваторе Фарина сказал, что чувствует себя хорошо и самоизолируется до выздоровления.

Что касается Ломбардии, то, как сообщает ВВС, там больных настолько много, что местная медицина с трудом справляется. Койки в больницах стоят уже даже в коридорах. Под госпитали экстренно переоборудуют в том числе военные казармы.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 08.03.20

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