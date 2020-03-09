В Париже неизвестный устроил стрельбу у мечети

В Париже у мечети неизвестный стрелял в человека. Как сообщает «leFigaro», инцидент случился вечером 8 марта. Преступник с пистолетом калибра 9 мм вошёл во двор мечети, расположенной в штаб-квартире мусульманской ассоциации ACIMA, несколько раз выстрелил в мужчину, личность которого не раскрывается, и скрылся с места проишествия на мотороллере.

Жертва стрельбы с двумя пулями в правой ноге скрылся в штаб-квартире мусульманской организации, где ему была оказана первая помощь.

Ведутся поиски стрелка. О мотивах преступления пока ничего не известно. Полиция предполагает, что случившееся связано не с актом терроризма, а с сведением личных счетов.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 09.03.20

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