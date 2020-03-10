Сегодня вся Италия закрывается на карантин по коронавирусу

10 марта вся Италия закрывается на карантин. Больше не будет никаких «красных» зон и других выделений территорий, жители которых подпадают под ограничения в связи с распространением коронавируса. Вся территория Италии премьером страны Джузеппе Конте объявлена зоной, в которой действуют ограничения типа «лучше посиди дома».

Напомним, что за минувшие сутки в Италии зафиксировано более девяти тысяч случаев инфицирования Covid-19 и 463 случая смерти от него.

Чтобы попытаться предотвратить проникновение вируса в ночь на воскресенье правительство Италии ввело карантин в наиболее пострадавших территорий севера – Ломбардии и 14 провинций. Под ограничения попали 16 миллионов человек. Закрытие границ на замок спровоцировало массовый исход с севера местного населения, в основном молодежи.

Частичное перекрытие границ внутри страны признано неэффективным и теперь ограничения вводятся по всей Италии.

Как рассказал на пресс-конференции в понедельник вечером премьер Конте, с утра вторника всем итальянцам следует избегать передвижений по стране, изулбчая случаи, связанные с чрезвычайной необходимостью – с работой или здоровьем.

Кроме того, традиционно вводится запрет на скопление людей в посещениях и на открытом воздухе, все питейные заведения должны закрываться в шесть вечера, школы и вузы закрыты до 3 апреля.

По всей стране так же запрещены свадьбы и похороны. Последний момент вызывал отдельное негодование у жителей северных территорий, где каждый день приходится хоронить погибших от коронавируса. Итальянцы жалуются, что не могут проститься с родными по-человечески, потому что все похороны заключаются в том, что священник в одиночестве читает молитву над телом и потом гроб просто закапывают.

Новые ограничения, вступающие в силу со вторника, пока не коснутся работы общественного транспорта Италии. Но он подвергается тотальной санитарной обработке.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 10.03.20

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