В Словакии вводят карантинные меры из-за коронавируса – закрыты детсады, ездить в Италию и Германию нельзя

Власти Словакии вводят карантинные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. «Потихоньку начинают закрывать школы и детские сады. В родительском чате нам сказали, что сегодня-завтра могут прекратить занятия из-за карантина, мы ждем решения», – рассказала «Новому Дню» жительница Братиславы Алена.

По ее словам, от работодателей сотрудникам местных компаний пришел пока негласный запрет на поездки в соседние страны. «Я должна ехать в Германию в конце марта, работодатель об этом знает, он предупредил, что если я поеду, то, скорее всего, попаду после этого на карантин минимум на 14 дней, а после должна буду предоставить справку из больницы, что я здорова – это условие для продолжения работы», – сказала собеседница агентства.

Напомним, сегодня власти Италии ввели на территории всей страны карантинные меры – отменяются футбольные матчи, закрыты школы, детские сады, университеты, многие компании перешли на дистанционную работу, магазины и рестораны работают до шести вечера, по улицам городов ездят патрульные машины, которые предупреждают людей не выходить без лишней надобности из дома, передвижение между провинциями без специального разрешения запрещено.

Братислава, Елена Сычева

Братислава. Другие новости 10.03.20

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