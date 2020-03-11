В Польше маски продаются лучше, чем наркотики

В Польше продажа защитных масок для лица на фоне угрозы глобального распространения коронавируса приносит большие прибыли продавцам. Особо удачливым удается заработать даже целое состояние.

Польский телеканал TVN 24 переговорила с одном из таких продавцов. Не называя его имени и фамилии, журналисты лишь разъясняют – у бизнесмена имеется уголовный срок за контрабанду на территорию Польши марихуаны. Теперь он ведет бизнес в чистую – и торгует масками. И они, по его словам, продаются лучше, чем марихуана. К тому же, этот вид продаж очень безопасный.

«Месяц назад мои друзья сказали, что мы должны купить маски. Я смеялся над ними, но теперь мы боремся за каждый поддон», – говорит экс-наркоторговец, договариваясь о другой сделке по маскам по телефону. В качестве доказательства того, что снимки медицинского хранилища с товаром, который он покупает, не подделка, бывший наркоторговец требует от продавцов опта фотографироваться на фоне склада со свежей газетой в руках – совсем как в фильмах категории B про гангстеров, похитителей людей и наркоторговцев. «В прошлый раз мы послали машину за тремя миллионами масок, но оказалось, что осталось их только 750 тысяч», – объясняет бизнесмен.

Отметим, что в Польше маски в продаже не найти, их приходится ввозить из-за границы – Германии, Украины, России – и везде приходится искать выгодную цену и торговаться. После реализации польские перепродавцы получают с каждой маски, минимум, в пять раз больше вложенного. Некоторые даже подумывают о том, чтобы развернуть собственное производство столь дефицитного товара – тем более, что пока падение этого рынка не ожидается.

Варшава, Елена Васильева

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