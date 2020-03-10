Европа продолжает защищать границы от беженцев из Турции

В среду в Греции на островах Лесбос и Хиос продолжились выступления местных жителей против плана правительства построить новые лагерь для мигрантов. У деревни Мантамадос, рядом с которой должен быть построен этот лагерь, произошли столкновения манифестантов с полицией. По данным МВД, в ходе стычек пострадали десять манифестантов и десятки полицейских.

Манифестанты говорят, что стражи порядка применили непропорциональную силу, сообщает «Евроньюс».

Как сообщают греческие СМИ, за два дня столкновений спецназ, направленный на острова, на которых вспыхнули волнения, израсходовал весь запас слезоточивого газа. Правительство уже объявило о частичном выводе спецназа с островов. На Лесбосе демонстранты блокируют военную базу, на которую ушли подразделения спецназа. Но правительство непреклонно.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: «После очень непростого диалога, подчёркиваю – очень непростого, с жителями островов, принятые нами решения наконец реализуются».

Правительство планирует завершить строительство закрытых центров для мигрантов на пяти островах Эгейского моря к лету. Сейчас в лагерях, в которых живут более 38 тыс человек, царят анархия и антисанитария, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.03.20

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