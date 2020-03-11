Премьер Нидерландов посоветовал не пожимать руки собеседникам и сам нарушил свою же рекомендацию

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посоветовал согражданам на пресс-конференции, которая касалась ситуации с коронавирусом в стране, не пожимать друг другу руки. Однако в конце своей речи он сам же забыл свой совет и пожал руку директору Национального института общественного здравоохранения.

Как сообщает РИА «Новый День», в ходе своего общения с прессой премьер перечислял меры по снижению риска возможного заражения. В дополнение к использованию носовых платков и чиханию в рукав он также упомянул рукопожатие. «С сегодняшнего дня мы перестанем пожимать друг другу руки», – сказал Рутте, говоря о деятельности правительства.

Однако в конце своего выступления он повернулся к Яапу ван Дисселю, директору Национального института общественного здравоохранения, и сжал его правую руку. Затем премьер-министр убрал руку с виноватой улыбкой. «Это такая сильная привычка!» – объяснил он.

Затем Рутте призвал коллегу показать людям перед камерами, какое приветствие было более уместным во время коронавируса – и чиновники начали толкать друг друга руками, согнутыми в предплечье.

Напомним, в Нидерландах выявлено чуть более 33 случаев коронавируса, есть четверо умерших.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 11.03.20

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