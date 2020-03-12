Нет, это не помогает – Минздрав Франции выступил с официальным заявлением о том, что коронавирус нельзя лечить кокаином

Кокаин и коронавирус стали поводом для официального заявления Минздрава Франции. В последние дни на фоне паники вокруг Covid-19 среди французов активно стал распространяться слух о том, что употребление кокаина помогает не заболеть этой инфекцией. Якобы, вдыхание наркотика обеззараживает слизистые, в связи с чем шансы инфицироваться редко падают. «Нет, кокаин не защитит вас от COVID-19», – появилось опровержение в официальном твиттере Министерства здравоохранения Франции. «Это наркотик, наносящий сильный вред здоровью», – уточняется в микроблоге.

Отметим, что мифы о том, что психически активные вещества как-то помогают от Соvid-19 циркулируют едва ли не с первых дней вспышки. К примеру, есть мнение, что алкоголь помогает не заболеть или излечиться от коронавируса. В частности, волшебные свойства приписываются водке, на которую в Европе в связи с этим постоянно растет спрос. Однако медицинское сообщество категорически опровергает данный миф.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 11.03.20

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