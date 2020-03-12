Макрон сегодня обратится к нации и расскажет про коронавирус и кризис в здравоохранении

Президент Пятой республики сегодня вечером в прямом эфире национального телевидения обратится к французам. Ожидается, что Эмманюэль Макрон расскажет соотечественникам о том, как обстоят дела в стране с коронавирусом.

По словам пресс-секретаря правительства Сибет Ндиай, которую цитирует Le Figaro, обращение главы государства будет посвящено кризису в области здравоохранения, который сейчас переживает вся Франция.

По словам пресс-секретаря, самой речи президента у нее на руках нет, но, предположительно, Макрон будет активно работать над тем, чтобы успокоить французов и рассказать, что будет дальше с Covid-19.

Напомним, что на сегодняшний день во Франции выявлено 1784 случаев коронавируса, погибло от него 33 человека. Стана является второй в Европе по объемам распространения заболеваемости после Италии. «Мы переживаем момент кризиса в области здравоохранения, который является беспрецедентным для нашей страны, потому что мы не знали ранее ничего подобного», – добавила Сибет Ндиай, сказав, что французам важно выслушать мнение президента по этому поводу.

Кроме того, Макрон также должен будет остановиться на экономических последствия пандемии коронавируса и способах их преодоления.

Напомним, что Эмманюэль Макрон во вторник сообщил прессе, что Франция находится в самом начале эпидемии, и что пока такой же радикальный карантин, как в Италии, вводить в стране не планируется, однако исключить, что он все-таки понадобится и будет введен, нельзя.

Париж, Елена Васильева

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