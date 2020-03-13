В Пльзене пьяный мужчина напугал детей и полицию криками: «У меня коронавирус!»

Житель Пльзеня, вероятнее всего, станет фигурантом уголовного дела по факту хулиганства. В минувшую среду он устроил настоящий переполох в чешском городе, испугав и детей, и сотрудников полиции.

Как сообщает новостной портал novinky.cz, мужчина, имя которого не называется, будучи в нетрезвом состоянии упал на землю на остановке у одного из образовательных учреждений города. Там же в этот момент автобуса ждала группа детей. Когда они попытались помочь пьяному встать, он начал кричать, что только что вернулся из Таиланда и Италии и что у него коронавирус, – рассказала представитель городской полиции Яна Пужманова. «Это, конечно, напугало детей», – добавила она.

На место происшествия был вызван патруль полиции, оснащенный средствами защиты от инфекций, так же о возможном больном было предупреждено инфекционное отделение университетской больницы Пльзень.

«36-летний мужчина, в конце концов, признал, что это была шутка с его стороны. А алкотест, сделанный ему, показал, что в его крови было 2,32 промилле алкоголя», – добавила Пужманова.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.03.20

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