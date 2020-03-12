Число заразившихся коронавирусом в Швеции за сутки выросло в полтора раза

Количество заразившихся коронавирусом в Швеции за среду выросло в полтора раза – теперь их 500. «Деньги не должны и не будут проблемой для уменьшения распространения инфекции», – заявил премьер-министр Стефан Лёфвен.

Так же 11 марта в стране скончался первый заразившийся от коронавируса, а за жизнь второго тяжёлого пациента врачи продолжают бороться, сообщает «Стокгольм сегодня».

Правительство в ответ на распространение инфекции стал принимать более решительные меры. Приняты решения об отмене всех массовых мероприятий с числом участников более пятиста и о выплате больничного за первый день заболевания (в обычных условиях он не оплачивается). Всё громче стали раздаваться голоса о необходимости закрытия учебных учреждений.

А в это время в Стокгольме отменили проходящую выставку катеров, на которой предполагалось 70 000 участников. Члены команды судна из Китая, которое доставило в центр Стокгольма новый мост, испугались из-за коронавируса выходить на берег. Пассажиры стали реже ездить на метро – число поездок в неделю уменьшилось на 450 000 по сравнению с годом ранее. Авиакомпания SAS отменила 2000 мартовских авиарейсов.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 12.03.20

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