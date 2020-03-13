Больницы Мадрида переполнены больными коронавирусом

Мадрид переживает кризис в сфере здравоохранения. Больницы не справляются с наплывом пациентов. Не хватает врачей и младшего медперсонала, мест в отделениях инфекционных и легочных заболеваний, сообщает «Евроньюс».

Напомним, что сегодня в Испании свыше 3,5 тысяч заразившихся коронавирусом. Более 80 умерли.

«Семичасовые смены днем, десятичасовые ночью. Иногда приходится работать в таком ритме по пять дней подряд. Нагрузка очень высокая. При этом мы вынуждены надевать специальные средства защиты – очки, маски. Все это порядком выматывает. Персонал просто не выдерживает. Даже если медработник и не заразиться коронавирусом, то окажутся на больничном из-за переутомления», – говорит Хесус Гарсиа Рамос из Профсоюз младшего медперсонала Испании.

По прогнозам национального минздрава, в ближайшие выходные число заражений резко увеличится. На «горячую линию» для вопросов по коронавирусу за последние дни поступило свыше 20 тысяч звонков. Но многие все же решили самостоятельно отправиться в больницу, несмотря на

горячую линию» для вопросов по коронавирусу за последние дни поступило свыше 20 тысяч звонков. Но многие все же решили самостоятельно отправиться в больницу, несмотря на рекомендации правительства дожидаться врачей дома и не подвергать риску своих соотечественников.

«В перегруженных отделениях помощи не хватает тем, кто в ней действительно нуждается. Речь идет не только о заразившихся коронавирусной инфекцией. Если у человека инсульт, а в отделении в три раза больше людей, чем обычно, очень сложно быстро разобраться, кому помощь нужна быстрее», – отмечает врач Эстер Рамос из больницы La Paz в Мадриде.

Городские власти пообещали создать новые рабочие места для медперсонала, увеличить количество коек в отделениях, обеспечить всех нуждающихся масками и перчатками. Врачи призывают население обращаться в больницу лишь в крайнем случае, сообщает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 13.03.20

Испания переходит на чрезвычайное положение из-за коронавируса. / Lamborghini останавливает выпуск автомобилей в Италии из-за коронавируса. / Пятница 13-е: напуганные коронавирусом люди опустошают полки магазинов по всему миру. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»