Испания переходит на чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Испании вводится чрезвычайное положение. Сегодня вечером премьер-министр страны выступил в эфире национального телевидения и сообщил, что государству необходимо предпринять ряд спецмер в связи с резким ростом числа заболевших и умерших от коронавируса.

Педро Санчес предупредил сограждан, что впереди их ждут очень тяжелые недели и поклялся, что правительство сделает все необходимое для борьбы с кризисом, сообщает ВВС.

Ранее число смертей в Испании увеличилось примерно на 50% в день и достигло 120. Число случаев заражения возросло до 4200. Г-н Санчес предполагает, что на следующей неделе заболевших будет уже более 10 тысяч.

Чрезвычайное положение в Испании позволяет его правительству принимать широкомасштабные меры на срок до 15 дней, в том числе ограничивать передвижение людей и транспорта, проводить эвакуации, вмешиваться в деятельность промышленности и сельского хозяйства и т.д., сообщает ВВС.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 13.03.20

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