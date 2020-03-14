Ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается – все больше границ закрываются

Европа стала новым эпицентром пандемии коронвируса. Об этом сообщил на пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейсус. Он призвал все страны использовать агрессивные меры, мобилизацию сообщества и социальное дистанцирование для спасения жизней и не дать происходящему превратиться в эпидемию.

Его комментарии прозвучали на фоне того, что несколько европейских стран сообщили о резком росте инфекций и смертности. В частности, в Италии зафиксирован самый высокий ежедневный показатель. За минувшие сутки было зарегистрировано 250 смертей, общее количество которых составило 1 266, а общее количество инфекций составило 17 660.

Испания, наиболее пострадавшая европейская страна после Италии, сообщила о 50% -ном росте смертности до 120 в пятницу. Количество выявленных больных увеличились до 4231. После этого премьер страны выступил на национальном телевидении и объявил чрезвычайное положение на ближайшие две недели.

Всего по данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру более 132 тысяч человек подхватили коронавирус, более 5000 скончались. Больные есть в 123 странах мира.

Как сообщает ВВС, помимо Италии и Испании, 10 других стран Европы обеспечивают закрытие границ, в том числе:

Дания: с субботы закрывает границы для иностранных гостей.

Чешская Республика: Запрещает въезд в страну всем иностранцам, кроме тех, у кого есть вид на жительство. Запрещает выезжать большинству своих граждан.

Словакия: закрывает границы для всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство.

Австрия: закрывает три сухопутных пункта пересечения границы с Италией для всех иностранцев, за исключением лиц, имеющих медицинскую справку, выданную в течение четырех дней. Нет ограничений только для австрийских граждан.

Украина: закрывает пункты пересечения границы для иностранцев (кроме дипломатов) на две недели.

Венгрия: закрывает сухопутные границы с Австрией и Словенией.

Польша: с воскресенья закроют границы для иностранных гостей.

Бельгия, Франция, Швейцария и некоторые районы Германии – одни из последних стран, закрывших школы.

В большинстве стран запрещены мероприятия с массовым скоплением людей, закрыты театры, музеи и спортивные комплексы.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 14.03.20

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