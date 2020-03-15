Берлин закрывается все бары, клубы и дискотеки

В Берлине власти с середины следующей недели распорядились закрыть все бары, частные клубы, дискотеки и концертные залы. Решение юридически будет оформлено 17 марта и предположительно вступит в силу в тот же день. Запрет будет действовать до 20 апреля и связан с распространением коронавируса в Европе, сообщает «Евроньюс».

Лутц Лейхсенринг, представитель комиссии по клубам: «Для нас это самый большой кризис со времен окончания Второй мировой войны. Мы можем сказать, что никогда еще не сталкивались с такой большой угрозой для заведений, предлагающих ночную культурную жизнь. Возможно, что после этого кризиса, значительная часть клубов, которыми известен Берлин и благодаря которым многие люди чувствуют здесь так хорошо, просто исчезнут».

Размер ущерба, который понесёт отрасль развлечений Берлина, пока никто даже не берётся оценивать. Такая же ситуация у отельеров и в сфере общепита.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 14.03.20

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