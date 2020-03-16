Европа скоро обгонит Китай по числу заболевших и умерших от коронавируса

Три государства в Европе, по которым ударил коронавирус, показали самые высокие данные о смертности за один день, сообщает ВВС.

В Италии 368 смертей довели общее число до 1 809, в Испании зарегистрировано еще 97 смертей – общее число летальности дошло до 288, а во Франции зарегистрировано 29 смертей (всего умерло 120 человек).

Великобритания так же установила личный рекорд за один день с 14 новыми смертями (всего их в стране стало 35), сообщает ВВС.

Правительства по всей Европе отреагировали ограничением передвижения граждан и ужесточением границ.

Германия должна установить контроль на своих границах с Францией, Швейцарией, Австрией, Данией и Люксембургом с утра понедельника, в то время как Португалия будет ограничивать пропуск людей через свою границу с Испанией.

Чешское правительство ввело строгие меры карантина: людям будет разрешено ходить на работу и с работы, покупать еду или лекарства, а также совершать срочные посещения родни, свободное передвижение по стране по другим вопросам было ограничено с полуночи (23:00 по Гринвичу) в воскресенье до 24 марта.

С понедельника Австрия запрещает собрания более пяти человек, а Ирландская Республика закрыла пабы до 29 марта.

Школы будут закрыты во многих европейских государствах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Европу «эпицентром» пандемии, возникшей в Китае.

На сегодняшний день во всем мире примерно 162 687 человек были инфицированы , причем почти половина из них в Китае (81 003 случая), 6 065 человек умерли, 3 085 из них в Китае.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 15.03.20

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