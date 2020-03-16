Половина избирателей Франции побоялась коронавируса и не пришла на муниципальные выборы

Во Франции число случаев заболевания коронавирусом теперь удваивается каждые три дня. Об этом сегодня утром рассказал министр здравоохранения страны Жером Саломон. Как сообщает газета «LeFigaro», ситуация очень быстро ухудшается.

Согласно последним данным национального агентства общественного здравоохранения Santé Publique France, опубликованным в воскресенье, от Covid-19 умерло 127 человек. Заражение было выявлено у 5423 человек – тенденция говорит о 36 погибших и более 900 выявленных случаев инфицирования за сутки. Более 400 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Правительство с воскресенья приказывает закрыть «ненужные» места, в том числе рестораны и бары. Крупные магазины, продовольственные предприятия, аптеки, газетные киоски, похоронные бюро и банки входят в число предприятий, которые пока будут работать.

Французы запасаются едой и готовятся сидеть по домам, как и итальянцы. О том, что люди боятся коронавируса, косвенно рассказали и итоги муниципальных выборов, которые прошли во Франции в воскресенье. В частности, в Париже прошел первый тур выборов мэра. На избирательные участки, которые президент Эмманюэль Макрон открыл, несмотря на критику оппонентов, пришли менее половины избирателей.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 16.03.20

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