Испания опустела – во всем виноват коронавирус

По всей Испании опустели шоссе, улицы, и площади. Рамбла – пешеходная зона в центре Барселоны – практически без прохожих. Не многолюдно и в Мадриде. Все это последствия распространения коронавируса – в стране действует режим повышенной готовности.

Ограничений много, в их числе запрет на занятия спортом на открытом воздухе, сообщает «Евроньюс». Пока полиция не применяет санкций к нарушителям и лишь отправляет их домой.

В региональные столицы правительство для обеспечения порядка направило военных. В Мадриде о правилах поведения напоминает полицейский дрон: «К вам обращается местная полиция. Выходить на улицу рекомендовано только в случае необходимости. Оставайтесь дома».

Жителям Испании разрешено покидать дома только в случае, если они должны отправиться на работу, гулять с домашними животными, пойти в супермаркет или аптеку. Ходить, собственно, больше некуда. Рестораны, кафе, музеи, театры – все закрыто. Зато у продовольственных магазинов выстраивается очередь.

«Мы должны осознать, что если нам нужно соблюдать дистанцию, это надо делать везде. И на улице, и в помещении. Поэтому мы должны быть организованными. Ждать пока люди выйдут, прежде чем войти самим. В противном случае, мы никогда не попадем в магазин», – рассказала одна из покупательниц.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 16.03.20

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