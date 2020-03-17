Нестероидные противовоспалительные могут ухудшить состояние во время коронавируса

Прием противовоспалительных препаратов (ибупрофен, кортизон) может стать фактором ухудшения состояния здоровья в случае, если человек подхватил коронавирус нового типа.

Предупреждение об этом обнародовали французские медики и Минздрав. Информация появилась на основании работы с заболевшими людьми. Многие из тех, чье состояние во время переноса инфекции существенно ухудшилось, принимали для облегчения симптоматики ибупрофен.

«Есть информация о серьезных побочных эффектах, связанных с применением нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)», – добавил директор департамента здравоохранения Франции Жером Саломон.«Лечение плохо переносимой лихорадки или боли в контексте COVID19 или любого другого респираторного заболевания основано на парацетамоле, без превышения дозы в 3 г в день» (для взрослых)», – напомним медицинский чиновник, добавив: «Избегайте самолечения».

На данный момент информация об осложнениях основана только на наблюдениях пациентов, поступивших в реанимацию. Врачи сообщают о «огромных дозах НПВП», принимаемых в том числе молодежью и что самолечение приводит к очень печальным результатам, пишет «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.03.20

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