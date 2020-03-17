В Нидерландах перед карантином люди стояли в очередях за марихуаной

В то время как в одних старанх Европы «карантинные» граждане скупают продукты, туалетную бумагу и лекарства в аптеках, в Нидерландах перед тем, как запереть граждан дома, позволили купить им немного марихуаны.

Как сообщает РИА «Новый День», очереди перед спецмагазинами, торгующими наркотиками, встали с воскресенья.

Провоцировало их заявление министра здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинса о том, что бары, рестораны и популярные кафе, в том числе те, где позволено потреблять запрещенные вещества, – и население заволновалось. В Амстердаме, Утрехте и Гааге сотни молодых людей начали накапливаться в длинных очередях в попытке купить несколько граммов марихуаны в карантин.

«Карантинные мероприятия могут занять месяцы, поэтому хорошо иметь небольшие запасы дома», – объясняли покупатели.

Напомним, что в Нидерландах школы, кафе, рестораны, бары, сауны и другие спортивные объекты закрыты с понедельника не менее чем на три недели.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 17.03.20

Французские врачи паникуют: у них нет даже масок для лица во время пандемии коронавируса. / Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год из-за коронавируса. / Ирландские заключенные делают самогон из спиртовых антисептиков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»