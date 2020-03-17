В Чехии открываются магазины ткани – чтобы чехи сами шили себе дефицитные маски для лица

В Праге жители начали самостоятельно шить маски для лица – купить их в аптеках невозможно уже много дней, товара просто нет в продаже. А появляться в местах общего пользования без них, например, пользоваться метро – запрещено.

Как сообщает сайт новостей novinky.cz, люди находят друг друга по интернету – одни умеет шить, другие – имеют материал для изготовления масок, у третьих нет ничего, но маска нужна и они могут найти кого-то по близости, кто сможет изготовить им ее бесплатно или за деньги.

Чтобы люди могли сами сшить себе маски, правительство открыло для них доступ в магазины тканей – вплоть до прошлого понедельника они тоже были закрыты на карантин в связи с коронавирусом.

Напомним, на сегодняшний день в Чехии выявлено 383 случая коронавируса, 5 человек погибло.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 17.03.20

В Нидерландах перед карантином люди стояли в очередях за марихуаной. / Французские врачи паникуют: у них нет даже масок для лица во время пандемии коронавируса. / Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»