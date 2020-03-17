Французские врачи паникуют: у них нет даже масок для лица во время пандемии коронавируса

Французские медики паникуют: они оказались вообще не готовы к эпидемии коронавируса.

Сабрина Али Бенали (врач скорой помощи) рассказывает «Евроньюс»: «Мы нашли способ получить маски, но это все, что у нас имеется. У нас нет ни одноразовой одежды, ни комбинезонов, ни дезинфицирующих средств для рук, ни сеток для волос, ни очков, ни специальной обуви».

Доктор Сабрина Али Бенали – врач скорой помощи. Она говорит, что большинство медработников во Франции находятся в таком же положении. Её слова подтверждают и тысячи комментариев в соцсетях.

Сабрина Али Бенали: «Я вижу, что все мои коллеги в такой же ситуации. Я слышала как медсёстры, в том числе в частном секторе, говорят, что идут на работу скрепя сердце. Я знаю, что сейчас пошла тенденция представлять медработников героями, но это не обо мне. Я не героиня, мне страшно. И да, я попросила обеспечить мою безопасность во время ночого дежурства, потому что у меня есть опасения».

Французская система здравоохранения и так уже работала в кризисном режимке на протяжении нескольких месяцев. Тысячи медицинских работников объявили забастовку, осуждая сокращение бюджета, которое, по их словам, поставило государственные больницы на грань краха и подвергло риску жизни людей. Доктор Бенали говорит, что теперь наступило время расплаты.

Решение о закрытии границ Франции призвано помочь контролировать распространение вируса.

«Это решение должно было быть принято раньше. Все меры вводятся с опозданием на две недели. Мы этого ожидали. Мы хотели, чтобы школы закрыли гораздо раньше. Но вот только теперь их полностью закрыли», – говорит Сабрина Али Бенали. Он и её коллеги считают, что всё это лишь начало.

Французские медики говорят, что когда война с коронавирусом будет окончена, они немедленно начнут новую борьбу за то, чтобы больше никогда им не приходилось встречать подобный эпидемиологический кризис безоружными, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.03.20

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