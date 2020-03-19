Главный переговорщик по «брекситу» подхватил коронавирус нового типа

Главный переговорщик Евросоюза по «брекситу» француз Мишель Барнье заразился коронавирусом нового типа. Об этом 69-летний политик проинформировал соотечественников через «Твиттер», сообщает «Евроньюс». Обращаясь к тем, кто сейчас находится в вынужденной изоляции Барнье сказал: «мы пройдем через это вместе».

Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС по «брекситу»: «На фоне столь серьезного кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, который затронул весь мир в целом, и Европу, в частности, я просто хочу лично сообщить вам, что вчера я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, насколько это возможно, и остаюсь дома».

Несмотря на выявление коронавируса у Барнье, переговоры между ЕС и Великобританией по отношениям после выхода королевства из состава сообщества продолжатся. Об этом заявил в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии, сообщает «Евроньюс».

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 19.03.20

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