Коронавирус довел главу Минздрава Нидерландов до истощения, обморока и отставки

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс, возглавлявший в стране борьбу с коронавирусом нового типа, ушел в отставку в минувший четверг. Перед этим он упал в обморок от истощения на докладе в парламенте страны. В минувшую среду Брюинс отвечал на вопросы депутатов о мерах, предпринимаемых в Нидерландах для сдерживания распространения COVID-19. Плохо чиновнику стало проямо на трибуне. После того, как чиновнику оказали помощь, он ушел домой, сделав запись в Твиттере, что намерен отдохнуть и вернуться к работе. Но в четверг вместо работы министр положил заявление об увольнении.

По его словам, борьба с распространением коронавируса требует человека в идеальной форме. «И я должен был сказать, что мое тело больше не может справляться с чрезмерной усталостью», – написал бывший министр в Twitter.

Премьер-министр Марк Рютте, поясняя причины отставки глав Минздрава прессе, пояснил, что Брюинсу было неясно, как долго он будет болеть и восстанавливаться. Природа нынешнего кризиса, по словам премьер-министра правительства Нидерландов, требует, чтобы Минздрав возглавлял человек, который способен «работать на полную катушку», сообщает национальный вещатель Нидерландов NOS.

Пока с коронавирусом в стране будет бороться вице-премьер-министр Уго де Йонге, замена ушедшему министру здравоохранения подыскивается.

По официальной статистике в Нидерландах подтверждено 2460 случаев заражения коронавирусом нового типа, погибло от нее 76 человек. По словам местных медиков, жертвы болезни возрастные – им было от 63 до 95 лет.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 20.03.20

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