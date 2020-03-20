Коронавирус: когда закончится вспышка и мир вернется к нормальной жизни

Мир закрывается. Места, которые когда-то кишели шумом и суетой повседневной жизни, превратились в города-призраки с огромными ограничениями, наложенными на нашу жизнь – от закрытия школ до запретов выхода из дома.

Это беспрецедентный глобальный ответ на болезнь. Но когда это закончится? Когда мы сможем продолжить нашу жизнь? Ответ на этот вопрос попытались найти в редакции ВВС. Варианты развития событий и выхода из кризиса – в материале ниже.

«Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что считает, что Великобритания может «переломить ситуацию» по коронавирусу в течение следующих 12 недель.

Но даже если число случаев инфицирования начнет падать в следующие три месяца, конец истории все еще будет далек.

Последствия вспышки могут занять много времени – возможно, годы.

Ясно, что нынешняя стратегия закрытия значительной части общества на карантин не является устойчивой в долгосрочной перспективе, социальный и экономический ущерб от таких мер будет катастрофическим.

Странам нужна «стратегия выхода» – способ снять ограничения и вернуться к нормальной жизни.

Но коронавирус не собирается исчезать.

Если вы отмените ограничения, которые сдерживают вирус, случаи инфицирования неизбежно возрастут.

«Большая проблема заключается в том, что такое есть вообще «стратегия выхода» и как мы можем из этого выйти», – говорит Марк Вулхаус, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Эдинбургском университете. И это проблема не только Великобритании, это проблема всех стран мира. Это серьезная научная и общественная задача.

По сути, сейчас есть три выхода из коронавирусного беспорядка:

1. Вакцинация

2. Развитие естественного иммунитета популяции через инфицирование

3. Навсегда изменить наше социальное поведение и наше общество

Каждый из этих трех сценариев уменьшит способность вируса распространяться. Но есть нюансы. К примеру, разработка вакцины потребует времени – по общим оценкам, на это потребуется от года до полутора лет.

Вакцина дает иммунитет, чтобы человек не заболел, если столкнулся с вирусом. Иммунизировать достаточное количество людей, около 60% населения, – и все, вирус не сможет вызвать вспышки – все это называется стадный иммунитет.

На этой неделе в США вроде как была получена первая экспериментальная вакцина, ее разрешили испытывать на людях, минуя стадию тестирования на животных – чтобы сэкономить время. Но нет никаких гарантий, что эксперименты будут успешными и полученный препарат можно будет применять в глобальном масштабе. Поэтому медики исходят из того, что ждать нормальный препарат придется от 12 до 18 месяцев. Прожить все это время в карантине страны просто не смогут, это нереально.

Путь номер два – это природный иммунитет. На то, чтоб его сформировать, потребуется минимум два года.

Краткосрочная стратегия Соединенного Королевства заключается в том, чтобы максимально сократить количество случаев заболевания, чтобы предотвратить переполненность больниц – ведь когда заканчиваются кровати в интенсивной терапии, то увеличивается количество смертей.

Как только случаи инфицирования сокращаются, можно снимать с населения некоторые ограничительные меры. Однако это все довольно опасно – чревато второй-третьей-четвертой и так далее вспышкой и новыми карантинными мерами.

В конечном итоге это все, конечно, приведет к стадному иммунитету, поскольку все больше и больше людей будут заражаться.

Но есть вопрос, надолго ли этот иммунитет. Ведь есть другие коронавирусы, есть их мутации, и, как итог, новые и новые заражения.

Третий вариант – социальные ограничения. Они могут включать в себя некоторые карантинные меры, внедренные навсегда, а так же введение строгого тестирования и изоляции пациентов – так можно попытаться избежать любых вспышек инфекций.

Всем трем стратегиям в плане реализации в жизнь, конечно, сильно поможет и разработка лекарств, для лечении коронавируса. Их можно использовать, как только у людей появляются симптомы в процессе, называемом «контроль передачи», чтобы остановить передачу Covid-19 другим людям.

Специфическими лекарствами можно также лечить пациентов в больнице, чтобы сделать болезнь менее смертоносной – а это, в свою очередь, снизит нагрузку на интенсивную терапию. Тогда, возможно, и глобальные карантины не понадобятся. Увеличение количества коек для интенсивной терапии имело бы аналогичный эффект, увеличивая способность справляться с более крупными вспышками.

«Я спросил главного медицинского консультанта Великобритании, профессора Криса Уитти, какова была его стратегия выхода из кризиса, – пишет автор статьи на ВВС корреспондент отдела здравоохранения и науки Джеймс Галлахер. – Он сказал мне: «Долгосрочная, однозначно, вакцина – это единственный выход, и мы все надеемся, что это произойдет как можно быстрее»».

Екатеринбург, Елена Васильева

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