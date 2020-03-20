В Польше конфискованная водка будет использоваться в качестве дезинфицирующего средства

В Польше национальная прокуратура объявила в пятницу, что в борьбе с коронавирусом в качестве дезинфицирующего средства можно использовать почти полмиллиона литров контрабандной водки и незаконно произведенного чистого алкоголя. Таможенные и налоговые службы хранят не менее 430 000 литров водки и чистого алкоголя – все это было изъято в качестве доказательств в ходе судебного разбирательства или конфисковано в результате проверок.

Вместо того, чтобы уничтожать все эти литры, прокуратура предлагает пустить их на благое дело – передать соответствующим департаментам для дезинфекции зданий, помещений и транспортных средств. Первые партии уже розданы: пожарные в Ольштыне, на северо-востоке Польши, получили 1000 литров алкоголя, а три больницы – две в Ольштыне и одна в Эльблонге, – приняли 2500 литров конфиската.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 20.03.20

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