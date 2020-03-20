В Швеции ограничили продажу парацетамола населению

Аптеки Швеции вводят ограничения на продажу жаропонижающих лекарств, содержащих парацетамол.

По состоянию на четверг никто не может купить более трех упаковок жаропонижающего одновременно. «Это важный сигнал. Необходимо предотвратить тенденции к накоплению», – говорит Йохан Валлер, генеральный директор Шведской фармацевтической ассоциации, которого цитирует ресурс «Стокгольм сейчас».

В последние дни в шведских аптеках отмечается заметный рост спроса на безрецептурные препараты, содержащие парацетамол, такие как Альведон и Панодил. Эти важные лекарства шведские врачи предлагают пациентам для избавления практически от всех болезней. Но теперь аптечные полки с этими медикаментами пустуют. Это связано не с нехваткой лекарств в Швеции, а с тем, что дистрибьюторы и аптеки не успевают их пополнять, считает Йохан Валлер.

«Важно подчеркнуть, что сейчас в Швеции нет недостатка в лекарствах из-за коронавируса. Но если продолжится паника, это может произойти», – говорит Йохан Валлер.

Поэтому аптечная отрасль решила ограничить продажи в шведских аптеках лекарств с парацетамолом с четверга. Решение было принято в консультации с Шведским агентством по лекарственным средствам. Теперь клиенты могут купить три упаковки за один раз, но не более 60 таблеток.

Фармацевты сетуют, что они не могут контролировать покупателей, которые будут приобретать большее количество лекарств, чем следует, в разных аптеках.

Напомним, что именно парацетамол для облегчения состояния про киронавирусе нового типа рекомендует употреблять ВОЗ. Нестероидные прововоспалительные препараты типа ибупрофена могут давать осложнения – это медицински зафиксированный факт.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 20.03.20

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