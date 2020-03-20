Больницы Швеции перестают справляться с наплывом больных коронавирусом

Доля зараженных коронавирусной инфекцией, требующих интенсивной терапии в госпиталях Стокгольма, постоянно растёт. Не связанные с эпидемией запланированные ранее операции отменяются, и все готовятся к ещё большему росту числа заражённых, сообщает ресурс «Стокгольм сейчас».

«Мы освобождаем все возможные места для приёма заражённых. В Стокгольме сейчас идёт стремительный рост числа больных коронавирусом. Возможно, нас ждёт огромная пандемия», – говорит Йохан Стируд, который помимо службы главным врачом в больнице Дандерида является председателем Стокгольмской медицинской ассоциации.

Большая часть ресурсов больниц шведской столицы направлена ​​на то, чтобы справиться с ростом числа инфицированных пациентов, ожидаемых в ближайшие дни и недели. Все не экстренные операции отменены, пациентов отправили домой.

Рост числа тяжелых пациентов объясняется тем, что распространение инфекции происходит всё быстрее. Вся шведская медицинская система может предложить примерно 523 места для интенсивной терапии. В Стокгольме их около 90, с возможностью увеличения до 180.

«Если в связи с пандемией мы получим огромную волну больных страдающих лёгочной недостаточностью, то Стокгольму придётся очень тяжело», – говорит Йохан Стируд.

Аналогичная ситуация складывается и в больницах по всей стране.

В некоторых местах были приняты местные инициативы для решения проблем нехватки медицинских материалов – так, в медицинском центре в Урсе производятся самодельные маски для защиты лица, а в Сёрмланде защитные маски стали делать тысячами каждый день из старого конторского пластика.

На сегодняшний день в Швеции более тысячи больных коронавирусом, трое скончались. Некоторые шведские медики считают, что зараженных уже более 100 тысяч на всю страну.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 20.03.20

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