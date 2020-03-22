В Европе от коронавируса начали умирать медики

Во Франции от коронавируса умер первый врач. Об этом рассказал СМИ министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Отметим, что в соседней Италии, являющейся мировым лидером по распространению COVID-19, от инфекции умерло уже 19 медиков, последний – 19 марта. Многие сотрудники больниц сознательно не сдают тесты на коронавирус, потому что знают что заражены. В условиях острой нехватки персонала для обслуживания поступающих больных, они просто не могут себе позволить больничный.

Сегодня Россия начала отправку гуманитарной помощи Италии – этот вопрос накануне был согласован в ходе телефонной беседы премьера Италии Конте с президентом Путиным. На Аппенины едут 8 бригад военных инфекционистов, спецоборудование, медтехника и другие необходимые вещи.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.03.20

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