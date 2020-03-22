В Чехии допускают, что из-за коронавируса границы будут закрыты до двух лет

Границы Чехии могут оставаться закрытыми до двух лет. Такую информацию озвучил заместитель министра здравоохранения страны Роман Примула чешскому телевидению в воскресенье. По словам чиновника, все будет зависеть от того, как будут обстоять дела с борьбой с коронавирусом нового типа в других странах.

«Смысл в том, чтобы избежать второй или третьей волны эпидемии, чтобы люди из других стран, таких как Италия, Франция, Испания, Германия, не начинали заражаться и заражать снова и снова», – обьяснил журналистом другой чиновник – министр здравоохранения Адам Войтех.

По мнению г-на Примула, у Чехии есть хорошие шансы с минимальными потерями выйти из борьбы с COVID-19, если заболеваемость удастся удержать в пределах 10 тысяч человек единовременно.

Сейчас в Чехии коронавирус выявлен у 1047 человек. Два десятка человек находятся в реанимации.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 22.03.20

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